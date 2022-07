Pongauer Bürgermeister auf gemeinsamer Almroas

Es ist zur Tradition geworden: die gemeinsame Wanderung der Pongauer Bürgermeister. Hans Weitgasser, Alt-Bürgermeister von Flachau, hat in den 1990er Jahren die Idee gehabt. Seine Nachfolger als Chef im Pongauer Gemeindeverband haben die Tradition am Leben gehalten. Auch unter Bernhard Weiß (ÖVP), derzeit Pfarrwerfens Ortschef und Pongau-Vorsitzender, lebt sie weiter. Mit dem simplen Ziel: ein gemeinsamer Tag am Berg und dem Austausch über die Gemeinde- und Parteigrenzen hinweg.