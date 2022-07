Halep ohne Satzverlust im Halbfinale von Wimbledon

Die 30-jährige Rumänin untermauerte am Mittwoch im Viertelfinale mit 6:2, 6:4 in nur 63 Minuten gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova ihre Stellung als Mitfavoritin. Halep trifft nun auf die Kasachin Elena Rybakina, die sich gegen die Australierin Ajla Tomljanovic mit 4:6, 6:2, 6:3 durchsetzte und erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale steht.