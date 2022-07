Süße Versuchung mit bitterem Beigeschmack

Fair-produzierte Bio-Schokolade Mangelware

So hatte auch ein Sortimentsvergleich von Greenpeace Anfang des Jahres ein wenig erfreuliches Ergebnis: Bio und fair produzierte Schokolade muss man in den Regalen der heimischen Supermarktketten suchen. Insgesamt erfüllen nur sechs Prozent der angebotenen Tafelschokolade diese Kriterien. Was die soziale Standards betrifft, so suchte Greenpeace hier nach den Siegeln „Fairtrade“, was für den Kakao einen garantierten Mindestpreis und den Einsatz gegen Kinderarbeit bedeutet, oder zumindest „Rainforest Alliance“. Weltmarke Milka wiederum wirbt mit nachhaltig angebauten Kakao aus dem firmeneigenen Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life.