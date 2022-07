Corona-Prognose: Hoffen auf den „Ferieneffekt“

Die geringste Inzidenz wird in Kärnten (620 bis 1000 Fälle), die höchste in Wien (1400 bis 2200) prognostiziert. Insbesondere in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen und speziell in den Bundesländern Wien und Niederösterreich wurde in den vergangenen Tagen die deutlichste Abflachung der Infektionskurven beobachtet, berichteten die Forscher in ihrer wöchentlichen Prognose im Auftrag des Gesundheitsministeriums.