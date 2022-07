Corona wird uns wohl noch über Jahre begleiten

Der renommierte Genetiker und Molekularbiologe Ulrich Elling sagt in „Nachgefragt“ unumwunden, was sich ohnedies mehr und mehr herauskristallisiert: Die Corona-Pandemie ist gekommen, um zu bleiben! Immer neue Mutationen machen eine nachhaltige Ausrottung unmöglich, selbst eine Impfung hilft vor Ansteckung kaum - in Hinblick auf einen möglichst milden Verlauf allerdings sehr wohl.