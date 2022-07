Irre Messerattacke: Angreifer fühlt sich „gesund“

Derart schwer bewacht wird nicht jeder Angeklagte: An Händen und Füßen gefesselt und zusätzlich fixiert wird der Mann in den Gerichtssaal geführt. Er leidet laut Psychiatern an paranoider Schizophrenie und muss dringend behandelt werden - sonst könnte sich so eine Wahnsinnstat wiederholen: Im Jänner hat der Kranke eine 62-Jährige vor den City Arkaden mit einem Küchenmesser niedergestochen und schwer verletzt. Die Frau überlebte nur durch eine Notoperation.