Beim Aufsteiger sind „kreative Lösungen“ gefragt

Deswegen wird der Kader der Grün-Weißen auch einer der jüngsten in der, am 22. Juli mit dem Heimspiel gegen WSG Tirol beginnenden, Bundesliga-Saison sein. Aber gespickt mit enorm viel Potenzial - mit der Leihe des Jung-Bayer Torben Rhein kam davon zuletzt noch einiges dazu. „Es gibt keinen anderen vielversprechenden Weg für uns“, stellt Schneider klar, „außerdem kommen alle Spieler, die fix nach Lustenau wechseln, ablösefrei - und das wird auch so bleiben.“ Ein zweiter Tormann wird noch kommen, außerdem vier Feldspieler - zwei davon eventuell von Kooperationspartner Clermont. „Vielleicht sind wir zum Saisonstart noch nicht ganz ligatauglich. Aber wir müssen auf die ganze Saison schauen, nicht auf die ersten Runden“, so Schneider, „wir müssen unsere Mannschaft entwickeln. Das erfordert Zeit und Geduld.“