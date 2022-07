Wieder Überschwemmungen, aber Gegendtal verschont

Bei Feistritz im Rosental und Köttmannsdorf kam es zu besonders starken Niederschlägen. Die Freiwiliige Feuerwehr Feistritz musste in der Nacht ausrücken, um Sandsackbarrieren zu errichten und Keller auszupumpen. In Köttmannsdorf führten die Gewitter auch zu Überschwemmungen und die Freiwillige Feuerwehr musste Sickerschächte auspumpen und reinigen. Erst in den Morgenstunden konnten sie wieder einrücken.