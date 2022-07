Kiews spitzzüngiger Botschafter wird abberufen

Umstrittene Positionen auch zur ukrainischen Geschichte

Neben regelmäßiger scharfer Kritik an der Ukraine-Politik der deutschen Bundesregierung fiel Melnyk in der Vorwoche auch mit einer umstrittenen Äußerung über den früheren ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera (1909-1959) auf: „Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen“, sagte er in einem Interview. Dafür gebe es keine Belege. Empörung kam unter anderem aus Polen und von der israelischen Botschaft in Berlin. Das ukrainische Außenministerium erklärte, Melnyk habe seine persönliche Position wiedergegeben, die nicht die Haltung des Ministeriums sei.