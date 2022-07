Wimbledon wehrt sich gegen Geldstrafe der WTA

Die Wimbledon-Veranstalter gehen gegen eine Geldstrafe durch die Damen-Organisation WTA wegen des Banns von russischen und belarussischen Tennisprofis bei Turnieren in Großbritannien vor. Medienberichten zufolge hatte die WTA den All England Club mit einer Buße von 250.000 US-Dollar (239.808 Euro) belegt, weil nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine keine Russen und Belarussen an drei Vorbereitungsturnieren in Eastbourne, Nottingham und Birmingham teilnehmen durften.