Theaterlegende Peter Brook mit 97 Jahren gestorben

Geboren wurde Brook am 21. März 1925 als Sohn jüdischer Emigranten aus Russland in London. Seine Eltern nahmen ihn häufig ins Theater mit. Als er zehn war, führte er „Hamlet“ mit Pappfiguren auf. „Die Ärmsten saßen dort etwa zwei Stunden“, erinnerte er sich im Gespräch mit dem US-Sender „NPR“. „Diese winzige Stimme, die schlecht liest und sagt, ,Sein oder Nichtsein‘ das ist hier die Frage‘!“ Und der junge Brook blieb dem Theater treu. 1943 brachte er „Dr. Faustus“ auf eine Londoner Kneipenbühne. Mit Anfang 20 galt er als Wunderkind, inszenierte Shakespeare in Stratford-upon-Avon, aber auch „Salome“ von Richard Strauss an der Londoner Royal Opera. Salvador Dali schuf dafür so gewagte Bühnenbilder, dass Brook danach gekündigt wurde.