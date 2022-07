„Salzburg ist für mich der perfekte Klub“

Die Gruppenphase der Champions League überstehen

Der nicht nur am Platz bestens mit seinen Kollegen zurechtkommt. „Alle sind total nett. Das macht es für mich einfacher.“ Der Wechsel in die Mozartstadt kam für viele überraschend, für ihn war er logisch. „Als ich vom Interesse gehört habe, wollte ich unbedingt hier her. Ich wollte einen Klub, wo ich spielen und mich verbessern kann. Dafür ist Salzburg der perfekte Klub für mich“, erklärt der 1,94 Meter große Hüne.