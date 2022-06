Meister Salzburg bricht sein Trainingslager ab

Im ersten Testspiel der Jaissle-Elf gegen den bulgarischen Topklub CSKA Sofia in Anif erfolgte nach ungefähr 70 Minuten der Abbruch, da ein Fan von der Tribüne rund drei Meter in die Tiefe stürzte. Am Dienstag musste der zweite Probegalopp gegen den polnischen Vertreter Legia Warschau aufgrund des Dauerregens im Trainingscamp in Bramberg komplett abgesagt werden.