Mordprozess nach Femizid in Bürs startet am Montag

Zehn Minuten darauf traf das Notarztteam in der Wohnung ein, die dem 59-Jährigen gehört und in der seine Partnerin lebte. Die 47-jährige in Graz geborene Frau konnte zunächst wiederbelebt werden und wurde in äußerst kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der beruflich bedingt überwiegend in der Schweiz wohnende Mann, der österreichischer Staatsbürger ist, ließ sich widerstandslos festnehmen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Frau verlor am 29. Oktober im Krankenhaus den Kampf um ihr Leben.