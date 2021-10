Frau (47) schwebt nach Mordversuch in Lebensgefahr

Jene 47-jährige Frau, die am Dienstagnachmittag im Vorarlberger Bürs beinahe zu Tode gewürgt wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Darüber informierte das Landeskriminalamt Vorarlberg am Mittwochmittag. Der mutmaßliche Täter, ihr langjähriger Lebensgefährte, zeige sich in den Einvernahmen geständig. Die Polizei stuft die Tat nach jetzigem Kenntnisstand als Beziehungstat ein.