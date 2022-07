Ritter und Autos, Trachten und Brautwägen

Landesausstellung war gestern, „communale OÖ“ ist heute: So nennt sich das neue Format, in dem Heimatgeschichte, aber auch aktuelles Lebensgefühl in einer packend inszenierten Ausstellung erlebt werden können. Themenklammer ist das Stichwort „Identität“. „Wir haben hineingehört in die Menschen“, sagt Alfred Weidinger, Direktor des Landesmuseums. Die Region, in der Bauernidol Stefan Fadinger bis in die Zwischenkriegszeit eine wichtige Rolle spielte, hält zwar an traditionellen Wurzeln fest, ist aber – wie alle Regionen – dem Zug und Druck der Zeit unterworfen.