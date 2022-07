Hilfsorganisationen sind kein Taxi zum Test mehr

Aufgrund einer Weisung des Gesundheitsministeriums dürfen Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) nämlich nicht mehr alle Corona-Transporte in Rechnung stellen. Erst am Dienstag wurden die Helfer über die Änderungen in Kenntnis gesetzt – seit Freitag greifen diese aber schon. Zwar können Transporte infizierter Personen etwa nach ärztlicher Transportanweisung oder aber zu einer Behandlung weiter abgerechnet werden. Der ÖGK dürfen aber keine Fahrten mehr zu Impf- oder Teststraßen und Quarantäneeinrichtungen in Rechnung gestellt werden, wie man beim Roten Kreuz bestätigt.