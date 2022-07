„Hochspannendes Stürmer-Talent“ geht zur Austria

Au Yeong, dessen Eltern aus Singapur (Vater) und Österreich (Mutter) stammen, wurde in den Niederlanden geboren. Seine Fußballer-Ausbildung genoss er bis 2019 in der Akademie Vorarlberg, ehe er den Sprung nach Deutschland wagte. Beim SC Freiburg erzielte er letzte Saison in der U19-Bundesliga in 20 Spielen acht Tore.