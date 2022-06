Regenbogen-Demos für Toleranz am Taubenmarkt Linz

Fünf Tage nach der „linzpride“ kehrte eine 18-Jährige aus Steyr auf den Linzer Taubenmarkt zurück. Jenen Ort, an dem sie nach der Parade mit Freunden aus der Transgender-Community von inzwischen ausgeforschten Jugendlichen wüst verprügelt worden war. Drei queere Jugendliche mussten danach im Spital behandelt werden. „Wir wollen mit unserem Protest klarstellen, dass wir uns von Hass und Gewalt nicht einschüchtern lassen, sondern gemeinsam solidarisch darauf antworten. Und sagen: Jede*r hat das Recht, so zu sein, wie sie*er will und muss den entsprechenden Raum dafür bekommen“, erklärte ein Sprecher Bündnisses Do it Yourself Frauentag Linz, das gemeinsam mit der sozialistisch-feministischen Initiative Rosa zu dieser Kundgebung aufgerufen hatte.