Tag der offenen Tür beim Hilfswerk Kärnten

Heute wird die Hilfswer Kärnten-Landeszentrale in der Waidmannsdorfer Straß2 191 offiziell eröffnet. Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler macht die Begrüßung. Weil die Zentrale in der Klagenfurter Innenstadt viel zu klein geworden war, zog Hilfswerk Kärnten in den Tower nach Waidmannsdorf. Es war eine gute Entscheidung. Mittlerweile gefällt es allen Mitarbeitern bestens in der Vorstadt von Klagenfurt.