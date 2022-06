„Das ist doch verrückt!“ Djokovic droht Absturz

Das laufende Wimbledon-Turnier ist nach derzeitigem Stand Djokovics letzte Chance auf einen Grand-Slam-Titel in diesem Jahr. Der 35-Jährige will sich auch im Falle eines weiter bestehenden Einreiseverbots in die USA nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und würde damit auch auf die US Open verzichten. Die Australian Open im Jänner hat Djokovic aufgrund der Impfthematik bereits verpasst.