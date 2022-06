Mit neuer Strategie gegen leere Geschäfte in Wien

Wien kämpft mit Leerständen bei Immobilien. Zwar übersteigt die Nachfrage derzeit das Angebot bei Weitem, dennoch stehen in manchen Regionen viele Geschäfte leer. In der ganzen Stadt sind es derzeit rund 400 und viele Standorte werden noch renoviert oder sind noch nicht auf dem Markt. „Vor allem im 1., 3. und 11. Bezirk ist das Angebot größer als die Nachfrage“, so Margarete Gumprecht, Spartenobfrau Handel in der WK Wien.