Spanischer Tennis-Star beehrt die Mozartstadt

Am kommenden Montag starten die Salzburg Open - Österreichs drittgrößtes Tennis-Turnier nach Wien und Kitzbühel - im Volksgarten. Nach Österreichs Superstar Dominic Thiem, der mittlerweile nur mehr auf Platz 346 in der Weltrangliste platziert ist, zogen die Veranstalter des Challenger-Turniers mit Fernando Verdasco den nächsten namhaften Spieler an Land.