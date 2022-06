Nintendo bringt Flut von Neuheiten auf die Switch

Release-Termin von „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“ enthüllt

Neue Informationen gab es auch zu „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“. Das bei Ubisoft entwickelte Taktik-Game nach dem „XCOM“-Prinzip erscheint am 20. Oktober. Ebenfalls im Oktober - am 6.10. - erscheint „NieR: Automata“ inklusive aller Zusatzinhalte als Switch-Version.