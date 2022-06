Wieder kracht es an gefährlicher Gürtel-Stelle

Seit Jahren sorgt eine Kurve beim Wiener AKH für Unruhe bei den Passanten. Immer wieder kommen Fahrzeuge von der Straße ab, krachen in Gebäude oder gegen Verkehrszeichen. Am Dienstag gegen 15 Uhr war es erneut so weit: Mit voller Wucht ist ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in ein Straßenschild gedonnert. Verletzt wurde er zwar nicht, doch der Ruf nach mehr Schutzvorkehrungen an der bekannten Unfallstelle wird immer lauter.