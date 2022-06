Dennis Novak: „Einzigartige Atmosphäre“

Nur Dennis Novak hält in Wimbledon im Einzel heuer Österreichs Fahnen hoch. Zum bereits vierten Mal in Folge steht er hier im Hauptbewerb. Ein Beleg, dass ihm Rasen und Wimbledon liegen. „Ich fühle mich hier richtig wohl, die Atmosphäre ist einzigartig“, bestätigt der 28-Jährige. Warum es auf Gras bei ihm oft so gut läuft, weiß er auch nicht genau. „Aber ich habe flache Schläge, erkenne Spielsituationen sehr gut, vielleicht hilft mir das.“