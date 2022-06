Niederländische Royals beehren ab heute Österreich

Die Visite des Monarchenpaares findet in der Form des Staatsbesuchs statt, das im diplomatischen Protokoll an höchster Stelle steht. Dabei reist ein Staatsoberhaupt in seiner offiziellen Funktion in ein fremdes Land. In ihrer Vollform dauert ein Staatsbesuch zumindest drei Tage, wobei nicht nur die Hauptstadt, sondern auch mindestens ein weiterer Ort aufgesucht wird.