„Spaß am Sport zu haben, ist das Wichtigste“

Als Profi-Sportler bist du für viele ein Vorbild. Was rätst du vor allem den Jungen?

All diejenigen, die Sport betreiben, sollen von Beginn an viele Sportarten ausprobieren, denn sonst erfährt man nie, welcher Sport einem am meisten Spaß macht. Und all diejenigen, die nicht so aktiv sind, sollen einfach einmal leicht anfangen und den Spaß am Sport spielerisch entdecken. Denn Freude an der Bewegung zu haben, ist der erste Schritt zur Freude am Sport und wiederum zur Freude am Leben.