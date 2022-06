„Michael würde Steiner zeigen, wo es langgeht“

Pech in Montreal

Schumacher wartet weiterhin auf erste Punkte seiner Formel-1-Karriere. Zuletzt war der Deutsche in Kanada auf Rang acht liegend aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen. Dass er das Zeug zu Top-Ten-Plätzen hat, ist sich Ecclestone sicher. Was es laut ihm dafür braucht: ein anderes Auto.