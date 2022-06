Affenpocken-Fall in Linz: „Kein Grund zur Panik“

Jetzt sind die Affenpocken auch in Oberösterreich angekommen: Ein 34-jähriger Linzer hat sich infiziert. Die Ansteckung könnte bei einer Reise in Europa passiert sein. „Es geht ihm gut, er hat nur Pusteln und befindet sich in Heimquarantäne“, sagt Dietmar Nemeth, Direktor für Gesundheit und Sport der Stadt Linz, im Gespräch mit der „Krone“. Raus darf der junge Mann erst wieder nach 21 Tagen, wenn er der Behörde eine ärztliche Bestätigung vorlegen kann. „Die Behandlung hat sein Hausarzt übernommen“, so Nemeth weiter.