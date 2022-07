Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Eva ist eine etwa fünfjährige Mischlingshündin, die sich sehr gut mit Menschen versteht. Die hübsche Hundedame war im Tierschutzhaus in Vösendorf in gesetzlicher Quarantäne, nachdem sie von der ukrainischen Grenze gekommen ist. Ob Eva sich mit anderen Hunden versteht, kommt auf die Sympathie an. Eva sucht ein Zuhause mit liebenden Menschen, die sie reichlich kuscheln und gerne mit ihr Spaziergänge unternehmen. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.