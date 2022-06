Tauerntunnel wird bald saniert: Monatelange Sperre

Kaiser Franz Joseph persönlich eröffnete am 5. Juli 1909 den Tauerntunnel, der Mallnitz mit Bad Gastein in Salzburg verbindet. Tausende Züge haben seither die Tauern von Nord nach Süd und umgekehrt durchquert. Nach 113 Jahren wird es nun Zeit, den Bahntunnel an den Stand der Technik von heute anzupassen. Dafür ist eine Totalsperre nötig. „Betroffen davon sind die Tauernschleuse, der Personen- und der Güterverkehr“, erklärt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer.