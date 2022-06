Radfahrer in Bayern von Baum erschlagen

Der Mann aus Baden-Württemberg sei mit seiner Ehefrau auf einem Radweg in Moosburg am Montagabend von dem Unwetter überrascht worden. Laut Polizei hat ihn ein umstürzender Baum getroffen und erschlagen. Die Begleiterin blieb unverletzt. Am Amperufer wurde ein 15-Jähriger von einem Baum schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden. Einen weiteren Einsatz hatte die Rettung in Au in der Hallertau, wo ein Auto von einem Baum getroffen worden war. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.