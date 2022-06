Viel Kritik an Rabl wegen Glücksspiel-Kontakten

Andreas Rabl, FPÖ-Stadtchef in Wels, bringen - wie berichtet - gerade Kontakte zu mutmaßlich auch illegal agierenden Vertretern der Glücksspielbranche in Bedrängnis. Auch wenn die Wurzeln der Kontakte in seiner Zeit als Anwalt liegen, die nun schon acht Jahre zurückliegt. Egal, die politische Kritik am FPÖ-Mann ist groß, wobei sich zu Rot und Grün auch Neos dazugesellen.