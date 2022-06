Zu viele Katzen im Tierheim in Parndorf

Auch wenn es heuer weniger Katzenbabies als im Vorjahr sind, die bei Claudia Herka in ihrem Tierheim in Parndorf auf eine liebevolle Familie warten, es sind immer noch zu viele. Seit einiger Zeit hat die Veterninärin eine „Kooperation“ mit einer Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See. Diese fängt Streunerkatzen mit Lebendfallen, lässt sie mit dem Kastrationsgutschein sterilisieren und setzt sie wieder dort aus, wo sie gefangen worden sind. „Nur wenn sie dort aus irgend einem Grund nicht mehr zurück können, nehme ich die Tiere“, erklärt Herka. Auch etwaige Babykätzchen übernimmt sie.