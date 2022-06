Boris Johnson sichert Kiew langfristige Hilfe zu

Briten bilden Soldaten aus

Großbritannien hat seit 2015 mehr als 22.000 Personen in der Ukraine für das Militär ausgebildet. Seit Beginn des Kriegs findet das Training jedoch in Nachbarländern statt. Der Johnson-Besuch folgt auf den Besuch von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis in Kiew am Donnerstag.