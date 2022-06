Peter Habeler: Berge, mein Leben, meine Freiheit

Die ersten schweren Klettereien machte Peter Habeler im Rofan, dem Gebirgsstock am Ausgang des Zillertals. Nun, mit knapp 80 Jahren, möchte Peter eine dieser Routen wiederholen. Der Tiroler Bergführer Guido Unterwurzacher wird ihn bei diesem Versuch begleiten. Für das „Bergwelten“-Porträt kehrt Peter Habeler mit Guido Unterwurzacher auch in den Wilden Kaiser zurück, auf die Maukspitze. Hier, in der Mauk-Westwand, passierte ihm einst sein größter Fehler und gleichzeitig sein größtes Glück, als er bei einem 50 Meter Sturz unverletzt bleibt - und nur eine Woche später mit Reinhold Messner zum Hidden Peak aufbrach. Es war der Auftakt zu einer der bedeutendsten Seilpartnerschaften der Alpingeschichte. Technisch top, schnell und schier unersättlich - Habeler und Messner setzten neue Maßstäbe bei hohen Schwierigkeitsgraden und schafften am 8. Mai 1978 was viele bis dahin für unmöglich gehalten hatten: die Besteigung des Mt. Everests ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff.