Ingrid Alexandra feiert mit Porträts Meilenstein

Eigentlich ist Prinzessin Ingrid Alexandra ja schon am 21. Jänner 2022 18 Jahre alt geworden. Ihren Geburtstag feiert die Thronerbin aber erst jetzt so richtig nach. Nach einem offiziellen Dinner in der Deichmann-Bibliothek in Oslo am Donnerstag veröffentlichte der norwegische Hof am Freitag ganz besondere Porträts der hübschen Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit.