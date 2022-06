In Handtasche waren 200 Gramm Amphetamin eingenäht

Den aufmerksamen Linzer Zugfahndern fiel am 24. April eine 37-jährige ungarische Staatsangehörige bei einer grenzüberschreitenden Reisebewegung mit dem Zug von Ungarn nach Linz auf. Bei der Kontrolle hatte die Frau eine Menge von ca. 200 Gramm Speed (Amphetamin) in einem eingenähten Versteck in ihrer Handtasche bei sich. Die Ungarin wurde daraufhin festgenommen.