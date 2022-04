„Arche Noah“: Tumult und Wirbel bei Obmann-Wahl

Zur Generalversammlung am Donnerstag kamen an die 100 Leute, es stand auch die Wahl des Obmannes an; Karl Forstner hat diese Position inne. Unerwartet, aber völlig legitim, wurde eine Gegenkandidatin präsentiert - woraufhin ein echter Sturm losging. „Es ist ein furchtbarer Tumult ausgebrochen“, bestätigt eine Sprecherin Forstners, der selbst keine Stellungnahme abgab. Das Wort „Putsch“ will sie nicht in den Mund nehmen, „aber ob das sauber war?“