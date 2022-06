Rettung kam nicht über Rumpelpiste: Straße saniert

Eine einzige Rumpelpiste war die Straße, die zur Laggerbucht am Millstätter See führte. Und das war nicht nur für Anrainer und Touristen eine unangenehme Fahrt und ärgerliche Strecke, sondern stellte auch für Einsatzkräfte eine große Herausforderung dar! Nun ist die wichtige Zufahrtsstraße zum Millstätter See saniert.