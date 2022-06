Ärztemangel ist bereits jetzt spürbar

Keine einzige Bewerbung ging für jene sieben Kassenarztstellen ein, die im Frühjahr ausgeschrieben waren. Das Ergebnis: Weder Ärzte im Raum Rankweil noch in Höchst nehmen neue Patienten auf. „Wer als neuer Patient einen Termin bei einem Kassenarzt vereinbaren möchte, braucht gute Nerven. Denn entweder muss man lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder man wird überhaupt abgewiesen. Vor allem in den Fachbereichen Augen- und Frauenheilkunde ist die Situation besonders prekär“, klagt SPÖ-Gesundheitssprecherin Elke Zimmermann.