Mit Wachzimmer-Forderung im Parlament abgeblitzt

„In 150 Sekunden vor Ort“

Was der Innenminister im Ausschuss nicht getan haben soll, übernahm Christian Stocker, Nationalrat und Vizebürgermeister in Wiener Neustadt, im Plenum. Der ÖVP-Mandatar betonte dort, dass eine Polizeiinspektion am Bahnhof für weniger Polizeipräsenz auf den Straßen sorgen würde. Zudem sei die nächste Dienststelle ohnehin in unmittelbarer Nähe. „Bei der Massenschlägerei, die die Debatte um die Wiedereröffnung auslöste, waren die Polizisten in 150 Sekunden am Bahnhof“, so Stocker.