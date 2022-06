46,5 Millionen Euro! Land schnürt neues Klimapaket

Klimafitte Landwirtschaft

Die Verantwortlichen erwarten sich davon Energieeinsparungen von 30 Gigawattstunden pro Jahr (was etwa dem Verbrauch von 7.500 Haushalt entspricht), eine Erzeugung von erneuerbaren Energien von 10 GWh pro Jahr und die Reduktion von 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr. „Uns war immer klar, dass das Klimakabinett kein zahnloses Instrument sein darf. Und jetzt unterstützt uns die EU bei diesem Projekt auch noch mit bis zu 90 Prozent der Planungskosten“, erklärt Finanzreferent Lang. Der Klimawandel ist jedenfalls längst in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen. „Wir haben allein in den letzten 15 Jahren durch den Klimawandel bedingte Unmwetterschäden von zwei Milliarden Euro bei uns in der Steiermark gehabt“, rechnet Johann Seitinger vor. „Deshalb müssen wir vor allem auch unsere Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion schnellstmöglich klimafit machen.“ Konkrete Projekte des Energieeffizienzprogramms sollen im Herbst präsentiert werden.