Ein Wiedersehen, das es fast nicht gegeben hätte

Bei dieser Gelegenheit traf er seine Lebensretter. „Es war sofort klar, dass die Wirbelsäule schwer verletzt und sein Zustand sehr kritisch ist“, erinnert sich Notarzt Josef Penatzer. Um seine Zeit zu verbessern, hatte der Brite 2021 auf Geschwindigkeit gesetzt und war schwer gestürzt. Die Folge: Schädelhirntrauma, gebrochene Hals- und Brustwirbel sowie Rippenbrüche. „Es ist so schön, die Helfer wiederzutreffen, die mich vom Berg geholt haben“, war der Profibiker gerührt. „Sie haben fantastische Arbeit geleistet und ich bin so dankbar, dass sie mich am Leben gehalten haben.“