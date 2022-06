„Je mehr einbezahlt wurde, umso mehr kommt zurück“

„Wir haben ein Paket aus Einmalzahlungen und Steuerabsetzbeträgen geschnürt. Die Einmalzahlungen bekommt jeder in gleichem Ausmaß. Bei den Steuerabsetzbeträgen hängt die Höhe des rückerstatteten Betrags davon ab, wie hoch davor die jeweilige Steuer-Progressionsstufe gewesen ist: Je mehr vorher einbezahlt werden musste, umso mehr kommt nun zurück“, so Bundesministerin Susanne Raab in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.