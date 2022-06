Hier hat Golf-Pro Vonbank noch eine Rechnung offen

Doch das ist abgehakt. „Die vergangene Saison war für mich aus sportlicher Sicht generell keine gute“, sagt Vonbank. „In diesem Jahr läuft es bislang aber viel besser und meine Formkurve zeigt nach oben.“ Das beweist auch sein Sieg bei der Ski&Golf-WM in Zell am See. „Das hat mir einen ordentlichen Motivationsschub und viel Selbstvertrauen gegeben.“