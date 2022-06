Einstürzende Neubauten: Düsteres im Wiener Altbau

In der schier endlosen Dunkelromantik des Frühlingsabends setzt Blixa Bargeld im ersten Zugabenteil des Sets seiner Einstürzenden Neubauten zum intensiven Gesang ein, nachdem Alexander Hacke und Co. das elegische Glanzstück „Sabrina“ vor blutrotem Hintergrund instrumental eröffneten. „If not’s the red of which we bleed“ intoniert er inbrünstig, als plötzlich der ÖAMTC-Hubschrauber aus dem benachbarten Hauptquartier abhebt und die Stringenz des Abends für einen flüchtigen Moment unterbricht. Wo anderswo ob des Helikopter-Starts unweigerlich Leid herrscht, strahlt bei den rund 3.200 Neubauten-Fans am ausverkauften Open-Air-Gelände der Wiener Arena ein kurzer Freudenschimmer über die Gesichter. Auch Zeremonienmeister Blixa kann sich der Ironie des Moments nicht entziehen und die Band muss den Track improvisiert noch einmal beginnen.