„Es braucht dringend eine neue Kommunikation“

Es ist ein Schock für viele Eltern: Dort, wo ihre Kinder eigentlich in Sicherheit sein sollten, werden Vorwürfe sexueller Übergriffe eines Pädagogen in einem Kindergarten in Wien bekannt. Hinzu kommt, dass die Eltern erst über ein Jahr später darüber informiert werden. Die Ermittlungen dazu wurden bereits eingeleitet. Nach diesem schrecklichen Skandal stellt sich die Frage: wie sollen Eltern mit dieser Situation umgehen? Und welche verpflichtenden Konzepte würden Kinderschutz erhöhen?