Die Technische Uni ist schon jetzt ein Krisenfall

Uni-Konferenz, Studentenvertreter und Landesrechnungshof lassen an der in Linz geplanten Technischen Universität (TU) kein gutes Haar. Jetzt legt auch noch eines der wissenschaftlichen Aushängeschilder der Johannes Kepler Uni nach: Wie berichtet, erwägt der Vorreiter in Sachen Künstliche Intelligenz (KI), Sepp Hochreiter, seinen Abgang aus Linz. Seine Materie komme - wie Technik generell - im Konzeptpapier für die TU nicht vor, er fühle sich daher nicht wertgeschätzt, betont er in einem Interview auf der Online-Plattform kipodcast.de.